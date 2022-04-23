АТОР: у россиян вырос спрос на речные круизы

Их востребованность на фоне общего спада в туристической отрасли увеличилась на 10-15%. В дальнейшем динамика может замедлиться из-за роста стоимости туров.

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрос на речные круизы в мае-июне в среднем превысил аналогичные показатели прошлого года на 10-15%.

В круизном центре «Инфофлот» оценивают рост спроса относительного прошлого года в 80% на май-июнь и в 40% — на оставшийся летний период.

В свою очередь заместитель гендиректора «Мостурфлота» Светлана Гончарова подчёркивает, что текущий спрос в целом превышает прошлогодний: мест в круизах на майские праздники почти не осталось, а в аналогичный период прошлого года они ещё были доступны.