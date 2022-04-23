Эксперты рассказали о скором открытии КНР для туристов из РФ

Эксперты рассказали об открытии КНР для туристов из РФ. По мнению специалистов, поездки в Китай для шопинга и наслаждения местной кухней могут стать доступными совсем скоро.

Фото: banki.loans banki.loans

В этом уверен эксперт Александр Осауленко. Он утверждает, что уже в середине 2022 года в нашу страну начнут массово приезжать путешественники из Китая.

Также для россиян будет доступно посещение Китая. Подготовка к возвращению туризма уже началась.