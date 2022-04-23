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17 минут назад

Эксперты рассказали о скором открытии КНР для туристов из РФ

Banki.loans

Эксперты рассказали об открытии КНР для туристов из РФ. По мнению специалистов, поездки в Китай для шопинга и наслаждения местной кухней могут стать доступными совсем скоро.

Эксперты рассказали о скором открытии КНР для туристов из РФ
Фото: banki.loansbanki.loans

В этом уверен эксперт Александр Осауленко. Он утверждает, что уже в середине 2022 года в нашу страну начнут массово приезжать путешественники из Китая.

Также для россиян будет доступно посещение Китая. Подготовка к возвращению туризма уже началась.

В привлечении российских туристов заинтересован и сам Китай. Об этом рассказал новостной портал PRIMPRESS.

Новости путешествий,Александр Осауленко,
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