Что туристам нужно знать о бельгийском лесе Халлербос

Издание «Туристас» рассказало о том, что необходимо знать туристам о бельгийском лесе Халлербос. Известно, что речь идёт о национальном заповеднике, расположенном недалеко от Брюсселя. Наиболее подходящее время для посещения леса — апрель. Именно в этом месяце в Халлербосе цветут дикие гиацинты.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Стоит отметить, что приезжать в заповедник лучше всего утром, когда посетителей не так много. Гулять по лесу можно с домашними питомцами на поводке. Категорически запрещается сходить с тропинок и срывать цветы. Некоторые маршруты подходят для велопрогулок.