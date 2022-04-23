Что туристам нужно знать о бельгийском лесе Халлербос

Издание «Туристас» рассказало о том, что необходимо знать туристам о бельгийском лесе Халлербос. Известно, что речь идёт о национальном заповеднике, расположенном недалеко от Брюсселя. Наиболее подходящее время для посещения леса — апрель. Именно в этом месяце в Халлербосе цветут дикие гиацинты.
Стоит отметить, что приезжать в заповедник лучше всего утром, когда посетителей не так много. Гулять по лесу можно с домашними питомцами на поводке. Категорически запрещается сходить с тропинок и срывать цветы. Некоторые маршруты подходят для велопрогулок.
При посещении Халлербоса можно заглянуть в музей Леса, на улиточную ферму L’escargotiere, расположенную в селении Брен-ле-Шато, или пообедать в таверне «‘T Kriekske». Стоит обратить внимание на специальные пешеходные маршруты — «Тропа гиацинтов» (8 километров), «Прогулка с косулями» (7 километров), «Тропа секвой» (4 километра) и «Ахтдревен» (1,8 километра).