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55 минут назад

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной России до 1 мая

Газета.Ruиещё 11

Росавиация продлевает режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и центральной части России до 03.45 по Москве 1 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте агентства. Так, полеты не будут осуществляться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для перевозки пассажиров рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно, говорится в сообщении. В последний раз режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлевали до 25 апреля. 24 февраля текущего года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик. В этот же день РФ закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов.

Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 1 мая
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Владимир Путин,Росавиация,
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