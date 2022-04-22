Билеты из Антальи в Москву можно приобрести менее чем за 10 тысяч

В системах бронирования авиакомпаний появились интересные ценовые предложения на вылеты из аэропорта Антальи в Москву в ближайшие дни. Так, Red Wings и Pegas Fly реализуют билеты по стоимости менее 10 тыс. руб. на пассажира.
Стоит отметить, что данные рейсы имеют статус чартерных, то есть купить перелет на них можно у туроператора или посредника-агрегатора. В свою очередь, на официальных сайтах авиакомпаний представлена лишь регулярная перевозка.
Так, стоимость билета у Red Wings на вылет 27 апреля из Антальи в аэропорт Жуковский составляет минимум 8 500 руб. с провозом ручной клади и багажа. Аналогичную цену предлагает и Pegas Fly на рейсе из курортного города в Шереметьево.
Кроме того, на май также можно приобрести билет на чартерный рейс не только вышеуказанных перевозчиков, но и Turkish Airlines. Например, полет 6 мая по маршруту Анталья - Москва обойдется пассажиру в 13 тыс. руб.
Между тем, подобных цен на ближайшие вылеты из Москвы на анталийское побережье сейчас нет. Минимальная стоимость места на маршруте на апрель составляет порядка 29 тыс. руб., а после майских праздников - от 16 тыс. руб.