Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Авиабилет из Антальи в Москву можно приобрести менее чем за 10 тысяч рублей

TourDom

В системах бронирования авиакомпаний появились интересные ценовые предложения на вылеты из аэропорта Антальи в Москву в ближайшие дни. Так, Red Wings и Pegas Fly реализуют билеты по стоимости менее 10 тыс. руб. на пассажира.

Билеты из Антальи в Москву можно приобрести менее чем за 10 тысяч
Фото: TourDomTourDom

Стоит отметить, что данные рейсы имеют статус чартерных, то есть купить перелет на них можно у туроператора или посредника-агрегатора. В свою очередь, на официальных сайтах авиакомпаний представлена лишь регулярная перевозка.

Так, стоимость билета у Red Wings на вылет 27 апреля из Антальи в аэропорт Жуковский составляет минимум 8 500 руб. с провозом ручной клади и багажа. Аналогичную цену предлагает и Pegas Fly на рейсе из курортного города в Шереметьево.

Кроме того, на май также можно приобрести билет на чартерный рейс не только вышеуказанных перевозчиков, но и Turkish Airlines. Например, полет 6 мая по маршруту Анталья - Москва обойдется пассажиру в 13 тыс. руб.

Между тем, подобных цен на ближайшие вылеты из Москвы на анталийское побережье сейчас нет. Минимальная стоимость места на маршруте на апрель составляет порядка 29 тыс. руб., а после майских праздников - от 16 тыс. руб.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Red Wings,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители