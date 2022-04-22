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1 час назад

Россиянам назвали стоимость авиабилетов в Турцию с пересадкой в Сочи

Lenta.ru

Российским туристам назвали стоимость авиабилетов на курорты Турции из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадкой в Сочи, который стал международным хабом для полетов за рубеж. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа стоимость авиабилетов в Турцию с пересадкой в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из-за авиационных санкций российские перевозчики формируют полетную программу на самолетах отечественного производства Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из Сочи на них сейчас можно улететь в в Анталью, Бодрум и Даламан.

Так, стоимость авиабилетов авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Анталью с пересадкой в Сочи начинается от 20,1 тысячи рублей в одну сторону. В сумму входит провоз багажа. Купить билет по маршруту Санкт-Петербург — Сочи — Анталья можно за 18,4 тысячи рублей.

Рейсы в Анталью со стыковкой в Сочи также предлагает авиакомпания «Азимут», однако в системе бронирования можно найти билеты только с вылетом до конца мая. Полет в одну сторону без багажа обойдется в 13,8 тысячи рублей, с багажом — в 16,3 тысячи.

Улететь в Бодрум из Москвы стыковочным рейсом можно за 17, 8 тысячи рублей в одну сторону с Багажом. Билеты из Санкт-Петербурга будут стоить 18,4 тысячи рублей. Рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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