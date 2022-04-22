Названы подходящие заграничные направления для летнего отдыха

Подходящие в нынешней обстановке заграничные направления для летнего отдыха перечислил в беседе с радио Sputnik Председатель правления Всероссийского объединения туристов, член общественного совета Ростуризма Роман Бобылев. Он рекомендует учитывать при выборе государств их лояльность к России.

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Лидером среди дружественных стран эксперт назвал Турцию, которая все время пользовалась высоким спросом среди россиян. Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines предложила туристам широкую полетную программу. Таким образом цены на рейсы будут «чартерными».

«Турция всегда отличалась максимально лояльным отношением к российским гражданам, russian-friendly уровень там всегда был высокий. По моей оценке, если ситуация будет развиваться в таком же русле, Турецкая Республика займет 80 процентов массового выездного организованного туризма»,

— сказал Бобылев о летнем отдыхе в этой стране.