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54 минуты назад

Российские авиакомпании запускают рейсы в Турцию через Сочи

РИА "ФедералПресс"

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. В условиях санкций Сочи стал международным хабом, из которого россияне могут улететь на популярные турецкие курорты. Подробности о том, сколько будет стоить перелет с пересадкой из России, рассказывает Ассоциация туроператоров России.

Российские авиакомпании запускают рейсы в Турцию через Сочи
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Если лететь на рейсах ГК «Аэрофлот» из Москвы в Турцию с пересадкой в Сочи, то билет в первой половине июня в Анталью обойдется от 15 557 р. без багажа и от 20 122 р. с багажом в одну сторону», – сообщает АТОР.

При этом в случае со стыковками от 2,5 до 6,5 часа цена билета в одну сторону возрастает примерно на 2 тысячи рублей. Билет в Анталью из Санкт-Петербурга с пересадкой в Сочи обойдется дешевле – в первой половине июня тариф на полет начинается от 15,2 тысячи рублей. На три тысячи придется заплатить больше при наличии багажа, сообщает АТОР. Ранее Nation News сообщал, что турецкая компания Southwind запустит рейсы в Россию в ближайшее время.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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