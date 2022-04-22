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1 час назад

Авиаперевозчикам выделили сто миллиардов на поддержку

Deita.ru

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку отечественных авиаперевозчиков в сложившейся ситуации, сообщает ИА DEITA.RU.

Авиаперевозчикам выделили сто миллиардов на поддержку
Фото: https://deita.ru/https://deita.ru/

Соответствующее распоряжение уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов на полеты внутри РФ, начиная с апреля этого года и до конца октября. Распределяться деньги будут пропорционально пассажирской загрузке, таким образом планируется сдержать рост стоимости билетов.

Ранее стало известно, что правительство выдаст авиакомпаниям почти 20 миллиардов рублей, чтобы те имели возможность расплатиться с россиянами, которые приобрели авиабилеты и не смогли ими воспользоваться из-за закрытых на фоне спецоперации аэропортов. Еще полтора миллиарда пойдет на обслуживание самих аэропортов в южной и центральной частях страны.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,
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