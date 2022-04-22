«Back to USSR». Почему отказ от GPS ударит по летному составу и пассажирам

Росавиация 22 апреля рекомендовала авиакомпаниям подготовить экипажи к полетам без использования GPS из-за случаев «глушения» сигналов и возможного отключения от системы. На что это может повлиять, как обстоят дела с импортозамещением и существует ли угроза для безопасности пассажиров — объяснил RTVI пилот Boeing 747 Александр Бочкарев.

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«Раньше российская техника летала без GPS. Была такая IRS (Inertial reference system — опорная инерциальная система), которая выдавала апдейт от приводов. Так летали на Ту-134, Ту-154… Но таких приводов нет в России, их сняли)», — рассказал Бочкарев

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По его словам, появились системы NDB (посылает одинаковый сигнал во всех направлениях) и VOR (транслирует информацию об угле между направлением на север и направлении на самолет относительно себя).

Что может быть, если отключат GPS. Будут работать эти IRS, возможно, увеличат трассы. Мишустин выделил миллиард на восстановление NDB и VOR, но этого недостаточно, в кратчайшее время их сделать невозможно, это дорогое и серьезное оборудование. Насколько я знаю, в России его не производят.

Что касается ГЛОНАСС и китайской системы Beidou, то, по словам эксперта, поставить их на самолеты вместо GPS невозможно, потому что тогда надо все самолеты перепрошивать.

«Самолет — это огромный компьютер, программы в котором должны обновляться каждые 28 дней, куда будут включены трассы, военные зоны, схемы захода…. Сейчас этого не происходит. Это технически невозможно – как ставить программу Microsoft без ключей», — отметил Бочкарев

Придется летать как на Ту-154, когда была просто забита сетка всей Земли, в данном случае России. Мы немного откатимся назад в этом смысле, такой Back to USSR.

«У нас нет запчастей»

«Они [правительство России] точно могут найти какой-то выход, но это займет немало времени, может, года два, потому что основная начинка самолета — это иностранные комплектующие. Двигатель самолета и компьютер — две разные машины. И у нас они обе иностранного производства, их надо обслуживать, а мы не можем это делать юридически. И самое главное — у нас нет запчастей. Если Boeing выпускает по одному самолету в день, то у нас в месяц они могут сделать один, максимум два», — пояснил эксперт.

Что касается безопасности полетов, то, по словам пилота, частичная угроза есть, например, когда аэропорт закрыт из-за погодных условий.

Даже если самолеты будут оборудованы нужными системами, то в аэропортах их нет. То есть если это вторая, третья категория, то есть с видимостью все плохо, то проблемы будут. Экипаж и самолеты подготовлены сесть в нулевую видимость, а аэропорты — нет. При этом на Западе все с этим хорошо, — отметил Бочкарев.

«В России не позаботились о том, чтобы обеспечить все аэропорты системами, чтобы садиться в нулевую видимость. Переоборудовать их долго и дорого», — объяснил он.

На что повлияет отказ от системы GPS

Пилот рассказал, что существует две системы: захода и посадки. «Первая будет работать нормально, если что, пилоту поможет все подкорректировать диспетчер, вот на вторую отсутствие GPS влиять будет. И хотя есть определенные риски в этом случае, если с ними плотно работать, то они снизятся», — подчеркнул Бочкарев.

Предложение по замене GPS

22 апреля «Известия» сообщили, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Такое решение связано с ее возможным отключением, а также «глушением» сигналов GPS и спуфинг-атаками при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, восточнее Финляндии и Средиземноморья.

Европейский авиарегулятор ранее предупредил о сбоях навигационной системы, пояснил, что они могут привести к отклонению самолетов от маршрутов и невозможности выполнить процедуру безопасной посадки.