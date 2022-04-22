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1 час назад

Прямое авиасообщение откроется между Махачкалой и Ереваном 30 апреля

Заманаиещё 1

Прямые полеты между Махачкалой и Ереваном (Армения) собираются открыть с 30 апреля текущего года. Рейсы будут проходить по вторникам и субботам, информирует ТАСС, ссылаясь на начальницу пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапуру Магомедову.

Прямое авиасообщение откроется между Махачкалой и Ереваном
Фото: ЗаманаЗамана

"С 30 апреля текущего года авиакомпания "Азимут" начинает полеты из международного аэропорта Махачкалы в Ереван. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам", — заявила Магомедова.

Она добавила, что полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 100 пассажиров.

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