Прямое авиасообщение откроется между Махачкалой и Ереваном

Прямые полеты между Махачкалой и Ереваном (Армения) собираются открыть с 30 апреля текущего года. Рейсы будут проходить по вторникам и субботам, информирует ТАСС, ссылаясь на начальницу пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапуру Магомедову.
"С 30 апреля текущего года авиакомпания "Азимут" начинает полеты из международного аэропорта Махачкалы в Ереван. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам", — заявила Магомедова.
Она добавила, что полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 100 пассажиров.