Прямое авиасообщение откроется между Махачкалой и Ереваном

Прямые полеты между Махачкалой и Ереваном (Армения) собираются открыть с 30 апреля текущего года. Рейсы будут проходить по вторникам и субботам, информирует ТАСС, ссылаясь на начальницу пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапуру Магомедову.