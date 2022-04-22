Туристы на Багамских островах закормили игуан сладким

Экотуристы на Багамских островах слишком много кормят игуан сладким, вызывая у них проблемы с уровнем сахара. Статья об этом опубликована в Journal of Experimental Biology.

Фото: International Union for Conservation of Nature International Union for Conservation of Nature

На Багамских островах живут несколько видов игуан, в том числе обыкновенная циклура. Этот вид игуан питается листьями и плодовыми растениями, и обычно их помет выглядит как скрученные спрессованные листья.

Эти животные часто привлекают экотуристов, которые стремятся их покормить сладкими фруктами, в особенности — виноградом. Из-за этого их экскременты стали водянистыми и бесформенными.

Сюзанна Френч из Университета штата Юта и ее коллеги исследовали влияние диеты с высоким содержанием сахара на багамских игуан. Они поймали 48 особей, из которых половина выросла на островах, посещаемых туристами, а половина — нет. Игуанам давали напиток с глюкозой и контролировали уровень сахара в течение дня. Выяснилось, что у тех, кто много взаимодействовал с туристами, пики содержания сахара в крови были самыми высокими и длились несколько часов. У тех игуан, которые не питались сладкими фруктами, уровень сахара поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме.