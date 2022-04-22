Греческая авиакомпания начала продажи билетов на прямые рейсы из Москвы

В расписании перевозчика Aegean Airlines появились перелеты из российской столицы в Афины и Салоники. На сайте авиакомпании указано, что рейсы из Домодедова будут выполняться с 3 июня 2022 года по 25 марта 2023-го. Стоимость билетов в одну сторону от 11 до 13 тысяч рублей.
При этом эксперты не советуют покупать авиабилеты.
«Продажи открыты на лето по разным направлениям: и Варшава, и Салоники, и Афины, но будут ли полёты – вот это вопрос», — отметили в пресс-службе сервиса путешествий Tutu.ru.
28 февраля Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. В число этих государств входит и Греция.