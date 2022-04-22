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12 минут назад

Греческая авиакомпания начала продажи билетов на прямые рейсы из Москвы

Говорит Москваиещё 1

В расписании перевозчика Aegean Airlines появились перелеты из российской столицы в Афины и Салоники. На сайте авиакомпании указано, что рейсы из Домодедова будут выполняться с 3 июня 2022 года по 25 марта 2023-го. Стоимость билетов в одну сторону от 11 до 13 тысяч рублей.

Греческая авиакомпания начала продажи билетов на прямые рейсы из Москвы
Фото: https://govoritmoskva.ru/https://govoritmoskva.ru/

При этом эксперты не советуют покупать авиабилеты.

«Продажи открыты на лето по разным направлениям: и Варшава, и Салоники, и Афины, но будут ли полёты – вот это вопрос», — отметили в пресс-службе сервиса путешествий Tutu.ru.

28 февраля Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. В число этих государств входит и Греция.

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