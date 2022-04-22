Заслуженный пилот РФ сообщил о "критичности" отказа от GPS при полетах

Современные пилоты не обучены летать без использования GPS, поэтому отказ системы будет "критичен". Такое мнение выразил летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин.

– Достаточно критично, конечно. Просто люди другому уже давно не обучались. Понимаете, сейчас в Росавиацию берут по иным критериям, – высказался Базыкин.

По его словам, на сегодняшний день пилот должен обладать двумя основными навыками: говорить по-английски и уметь работать с компьютерами. Эксперт объяснил, что современный самолет оснащен более чем сотней компьютеров, ими управляют пилоты, причем все эти устройства основаны именно на системе GPS.

Базыкин отметил, что сейчас летная методика утрачена. Он считает, что пока соответствующее обучение не начнется, ситуация будет вызывать опасение. Об этом пишет "Газета.Ru".