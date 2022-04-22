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49 минут назад

Россиянам перечислили дружественные страны для летнего отдыха

Lenta.ruиещё 1

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев перечислил соотечественникам страны для летнего отдыха, лояльные России. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Россиянам перечислили дружественные страны для летнего отдыха
Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.comJens Kalaene / Globallookpress.com

По словам специалиста, наиболее дружественно настроены к россиянам в Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде и Тунисе. «Турция всегда отличалась максимально лояльным отношением к российским гражданам, russian-friendly уровень там всегда был высокий. По моей оценке, если ситуация будет развиваться в таком же русле, Турецкая Республика займет 80 процентов массового выездного организованного туризма», — заявил он.

Бобылев отметил, что также положительно скажется на турпотоке в республику широкая полетная программа Turkish Airlines, поскольку цены на рейсы будут «чартерные».

Остальные дружественные страны также ожидают увеличения количества путешественников из России, однако возможности организации массовых авиаперевозок по данным направлениям пока только изучаются.

Ранее, 9 апреля, Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение с 52 дружественными странами. Среди них — Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия и другие.

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