В России захотели запустить специальные рейсы для мусульман

В Росавиации состоялось совещание по вопросу организации специальных рейсов для перевозки российских мусульман на хадж в Саудовскую Аравию в 2022 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, в Росавиации захотели обеспечить возможность перевозки паломников к святыням ислама из разных городов страны: Москвы, Махачкалы, Грозного, Минеральных вод, Казани и Уфы. На совещании обсуждался вопрос запуска прямых чартерных рейсов российских авиакомпаний и трансфер через третьи страны с привлечением иностранных перевозчиков.

В мероприятии принял участие руководитель Хадж-Миссии России Хизбула Асуев, а также представители Совета Федерации России, ряда регионов страны, туроператоров и авиакомпаний.