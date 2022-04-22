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1 час назад

В России захотели запустить специальные рейсы для мусульман

Lenta.ru

В Росавиации состоялось совещание по вопросу организации специальных рейсов для перевозки российских мусульман на хадж в Саудовскую Аравию в 2022 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России захотели запустить специальные рейсы для мусульман
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, в Росавиации захотели обеспечить возможность перевозки паломников к святыням ислама из разных городов страны: Москвы, Махачкалы, Грозного, Минеральных вод, Казани и Уфы. На совещании обсуждался вопрос запуска прямых чартерных рейсов российских авиакомпаний и трансфер через третьи страны с привлечением иностранных перевозчиков.

В мероприятии принял участие руководитель Хадж-Миссии России Хизбула Асуев, а также представители Совета Федерации России, ряда регионов страны, туроператоров и авиакомпаний.

Отмечалось, что начало перевозки паломников на хадж в Саудовскую Аравию запланировано на начало июля текущего года.

Новости путешествий,Росавиация,Совет Федерации,
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