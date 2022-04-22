Туризм вернется к допандемийному уровню к 2023 году

Туристическая отрасль по всему миру может восстановиться до "допандемийного" уровня 2019 года уже к 2023 году. Об этом пишет издание Bangkok Post.

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К такому выводу пришли эксперты международной некоммерческой организации "Всемирный совет по путешествиям и туризму" (WTTC).

Более того, аналитики предположили, что восстановление туристической отрасли будет быстрее, чем восстановление мирового ВВП после финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

По оценкам WTTC, в среднем эта сфера экономики будет расти на 5,8% в год. При этом специалисты отметили важность Китая как значимого элемента в международной туристической логистике.

"Восстановление будет настолько умопомрачительным, что сфера действительно восстановится очень быстро. При этом это, конечно же, зависит от открытия Китая",