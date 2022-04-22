ОАЭ упрощают получение «золотых» виз

В Объединенных Арабских Эмиратах упростили правила получения «золотых» виз. Власти хотят продолжать таким образом привлекать в страну инвесторов и квалифицированные кадры: ученых, талантливых студентов и выпускников вузов.
Согласно новым правилам, для обладателей десятилетнего вида на жительство отменяются сроки максимального пребывания за пределами ОАЭ. Они смогут становиться спонсорами супругов, детей любого возраста и домашнего персонала. После смерти обладателя «золотой» визы его семья сможет находиться в Эмиратах до истечения срока ее действия.
О других нововведениях и подводных камнях рассказывает генеральный секретарь российского совета предпринимателей в Дубае, гендиректор издательского дома «Русские эмираты» Сергей Токарев:
— Сейчас объявили про «зеленые» визы, которые на пять лет, на «золотые» визы ослабили всякие ограничения. Плюс еще для особо одаренных людей есть гражданство, так его получил Павел Дуров. «Зеленые» визы всего на пять лет, если сравнивать с «золотыми» визами, тем не менее их могут получить все фрилансеры, блогеры, люди, которые занимаются индустрией развлечений.
— Есть ли здесь какие-то подводные камни, нужно ли подтверждение финансовое, сколько денег должно быть на карте?
— И «золотые», и «зеленые» визы не имеют какого-то ограничения по гражданству, это могут быть россияне, казахстанцы, американцы. Когда люди получили эти визы, следующий шаг — это открытие счетов в банках. И в этом отношении есть определенные трудности для россиян. Это сроки открытия счетов, нужно очень тщательно следовать линии, которую выстраивает банк с россиянами. Банк задает очень много вопросов, больше каких-то документов нужно предоставлять. Я знаю людей, которые открывают счета за неделю, бывает, две недели, но бывают люди, которые не могут открыть счет месяц или два. Это именно фактор гражданства.
— Предоставление упрощенных резидентских виз, на них сколько уходит времени?
— Если обычный человек, обычная виза, которая на два года выдается или на три, никаких проблем. Кругом русская речь, россиян в Арабских Эмиратах сегодня гораздо больше, чем обычно.
В связи с последними событиями продолжает увеличиваться спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян и граждан других стран СНГ. Рост составляет примерно 15-20%. Русские всегда предпочитали районы Dubai Marina и Palm Jumeirah, а сейчас популярность также набирают Business Bay, Downtown и Dubai Hills.
В конце марта Reuters со ссылкой на риелторов сообщило, что риелторским агентствам приходится экстренно увеличивать штат русскоговорящих сотрудников, так как в день они продают россиянам семь-восемь объектов. Некоторые клиенты берут от трех до пяти квартир сразу. Обращаются не миллиардеры, а просто обеспеченные люди.