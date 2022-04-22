ОАЭ упрощают получение «золотых» виз

— И «золотые», и «зеленые» визы не имеют какого-то ограничения по гражданству, это могут быть россияне, казахстанцы, американцы. Когда люди получили эти визы, следующий шаг — это открытие счетов в банках. И в этом отношении есть определенные трудности для россиян. Это сроки открытия счетов, нужно очень тщательно следовать линии, которую выстраивает банк с россиянами. Банк задает очень много вопросов, больше каких-то документов нужно предоставлять. Я знаю людей, которые открывают счета за неделю, бывает, две недели, но бывают люди, которые не могут открыть счет месяц или два. Это именно фактор гражданства.