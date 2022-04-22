Мальта снимает ограничения и возвращается к нормальной жизни

Как и было запланировано, Мальта плавно ослабляет меры по борьбе с COVID-19, в том числе, снимает ограничения, связанные с въездными поездками. По словам чиновника, с этого момента для посещения любого мероприятия — в помещении или на открытом воздухе — предъявлять сертификаты о вакцинации больше не требуется.