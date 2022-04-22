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3 часа назад

Мальта снимает ограничения и возвращается к нормальной жизни

TURIZM.RU

Заместитель премьер-министра Мальты и глава Минздрава страны Крис Фирн объявил накануне, что «органы здравоохранения продолжают реализацию дорожной карты по выходу из COVID-19».

Мальта снимает ограничения и возвращается к нормальной жизни
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Как и было запланировано, Мальта плавно ослабляет меры по борьбе с COVID-19, в том числе, снимает ограничения, связанные с въездными поездками. По словам чиновника, с этого момента для посещения любого мероприятия — в помещении или на открытом воздухе — предъявлять сертификаты о вакцинации больше не требуется.

«Решение о дальнейшем ослаблении ограничений по COVID-19, связанных с поездками, продолжает оставаться поворотным моментом в усилиях правительства по возвращению Мальтийских островов к нормальной жизни. Мы уверены, что в ближайшие месяцы турпоток достигнет прежних показателей, и Мальта станет центром передового туризма на ближайшие годы»,

— подытожил министр туризма страны Клейтон Бартоло.

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