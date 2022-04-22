Мальта снимает ограничения и возвращается к нормальной жизни

Заместитель премьер-министра Мальты и глава Минздрава страны Крис Фирн объявил накануне, что «органы здравоохранения продолжают реализацию дорожной карты по выходу из COVID-19».
Как и было запланировано, Мальта плавно ослабляет меры по борьбе с COVID-19, в том числе, снимает ограничения, связанные с въездными поездками. По словам чиновника, с этого момента для посещения любого мероприятия — в помещении или на открытом воздухе — предъявлять сертификаты о вакцинации больше не требуется.
«Решение о дальнейшем ослаблении ограничений по COVID-19, связанных с поездками, продолжает оставаться поворотным моментом в усилиях правительства по возвращению Мальтийских островов к нормальной жизни. Мы уверены, что в ближайшие месяцы турпоток достигнет прежних показателей, и Мальта станет центром передового туризма на ближайшие годы»,
— подытожил министр туризма страны Клейтон Бартоло.