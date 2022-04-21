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36 минут назад

Негигиеничный поступок авиапассажира попал на фото и вызвал отвращение в сети

Lenta.ru

Авиапассажир во время полета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчика и поделился им в сети. Публикация появилась в одном из сообществ на платформе Reddit.

Негигиеничный поступок авиапассажира попал на фото и вызвал отвращение
Фото: Фото: _scenario_7 / RedditФото: _scenario_7 / Reddit

На размещенном снимке запечатлено, как неизвестный мужчина просунул босые ноги под впередистоящее кресло. «Это придурок с моего рейса», — подписал автор пост, набравший более 7100 комментариев.

Попавшие на фото действия пассажира вызвали отвращение у пользователей сети — в комментариях мужчине посоветовали «проучить» невоспитанного туриста. «Я бы предложил накрасить ему ногти или сделать педикюр», «Вам следовало капнуть на него кипятком», «Я бы с удовольствием наступил на его ногу, чтобы он в следующий раз он не поступал так мерзко», «В такой ситуации я бы жалел только об одном — что под рукой нет мяча для боулинга, чтобы "случайно" уронить его», — написали они.

В феврале пассажирка самолета показала на видео «мерзкий» поступок попутчицы. Автор рассказала, что во время полета она лежала на целом ряду кресел, так как соседние места оказались свободны. В какой-то момент она почувствовала, что ее соседка, сидящая сзади, положила ей что-то на голову — это оказались босые ноги.

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