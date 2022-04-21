Что будет, если государство позволит отелям ограничить комиссии агрегаторов?

В России могут ограничить размер комиссии, которую отели платят за размещение информации о своих предложениях в онлайн-агрегаторах, подобных Booking.com, который свернул деятельность в России. Такой пункт включен в перечень мер поддержки сферы туризма, формируемых Комитетом по туризму Санкт-Петербурга для рассмотрения на федеральном уровне. Отели – за, однако единого мнения по поводу целесообразности госрегулирования на рынке нет – пострадают туроператоры и турагенты, а потребители ничего не заметят.

«Не более 15%»

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Представитель одной из гостиниц Санкт-Петербурга в апреле поделился с редакцией копией запроса: местный Комитет по туризму предлагал предоставить информацию о том, с какими агрегаторами сотрудничает отель или планирует работать в будущем, а также сообщить размер комиссии.

Как выяснил TourDom.ru, по итогам сбора этой информации и консультаций с отельерами Комитет по туризму Санкт-Петербурга считает целесообразным ограничить величину вознаграждения. «Установление процента комиссии для российских туристических онлайн-сервисов (агрегаторов) по бронированию услуг в размере не более 15% от стоимости услуги, включая НДС», – указано в проекте таблицы мер поддержки, подготовленных комитетом (есть в распоряжении TourDom.ru).

«Как субъект федерации федерального подчинения направляем свои предложения по мерам поддержки в федеральный штаб и отраслевые комиссии Госсовета. Среди них есть и относящиеся к туризму. В частности, по работе агрегаторов. Для необходимого обоснования наших предложений нужна текущая картина», – подтвердил TourDom.ru руководитель Комитета по туризму Сергей Корнеев.

Чего хотят отели

Проблема оптимизации стоимости услуг агрегаторов обсуждается на рынке уже несколько лет, но именно сейчас стала особенно актуальной. В марте с отелями России перестал сотрудничать из-за санкций крупнейший агрегатор – Booking.com. Он брал минимум 15–18% от стоимости каждого бронирования, а в реальности эта цифра была еще выше (25–30%), поскольку для эффективной работы с системой, где представлены тысячи отелей, им приходилось платить за приоритетный показ своих предложений в результатах поиска. За счет массированной рекламы в интернете Booking.com контроливал до 70% российского рынка индивидуальных бронирований. Поэтому отели, в особенности небольшие, соглашались на эти условия.

После того как Booking.com покинул рынок, на передний план вышли его отечественные конкуренты – Ostrovok.ru, Tvil.ru и другие. Однако их услуги, как утверждают представители отелей, в итоге обходятся не дешевле. Российская гостиничная ассоциация (РГА) пожаловалась в правительство, сообщив, что агрегаторы пользуются ситуацией, повышают комиссионные, которые доходят до 25% от стоимости бронирования (без НДС). РГА предлагает установить лимит – 10%.

Представители гостиниц используют аргумент, что в результате манипуляций с комиссионным вознаграждением повысится рентабельность их бизнеса. Однако к государству возникает вопрос: почему оно прислушивается к мнению одних участников рынка в ущерб другим?

Что может пойти не так

В случае если инициативу одобрят, у гостиниц появится соблазн распространить такие же условия на договоры с туроператорами, понизив им вознаграждение. А они, в свою очередь, не смогут делиться им с турагентами. Это снизит мотивацию к продвижению внутреннего туризма силами профессионалов. Качественных отелей в России не хватает, поэтому туроператоры и так находятся в зависимом положении. Уже сейчас поступают сигналы, что отели в популярных у туристов регионах России навязывают партнерам невыгодные условия сотрудничества, в ультимативном порядке повышая цены, ужесточают сроки оплаты и другие условия, зафиксированные в договорах.

Если уж регулировать комиссию, то не избирательно, а повсеместно, но это вряд ли возможно, так как учесть все нюансы в нормативных документах нереально. Хаос заметен уже сейчас. «Турагенты просят, чтобы государство установило минимальный уровень их комиссии, а в гостиницах, наоборот, хотят, чтобы государство регулировало максимальный», – привел пример один из наблюдателей.

Снизят ли отели цены?

Иногд звучит довод: снижая комиссию агрегаторам, отели получат возможность сделать более привлекательными цены для потребителей. Но он тоже вызывает сомнение. Цель предпринимательства заключается в извлечении прибыли, поэтому услугу будут продавать по той цене, по которой ее готовы купить. Это особенно актуально сейчас, когда возможности выезда за рубеж ограничены и турцентры России стали для многих безальтернативным вариантом отдыха.