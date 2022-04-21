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2 часа назад

Названы российские города с наилучшей туристической инфраструктурой

Lenta.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал российские города с наилучшей туристической инфраструктурой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Города России с лучшей туристической инфраструктурой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, большинство отелей премиум-сегмента находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани — на их долю приходится 75 процентов всех пятизвездочных гостиниц страны.

При этом Барзыкин заявил, что высокие цены в местах размещения туристов в большинстве случаев объясняются низкой конкуренцией. Эксперт считает, что, когда отелей будет достаточно, стоимость проживания в них снизится.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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