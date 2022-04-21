Города России с лучшей туристической инфраструктурой

По словам специалиста, большинство отелей премиум-сегмента находятся в Москве , Санкт-Петербурге , Сочи и Казани — на их долю приходится 75 процентов всех пятизвездочных гостиниц страны.

При этом Барзыкин заявил, что высокие цены в местах размещения туристов в большинстве случаев объясняются низкой конкуренцией. Эксперт считает, что, когда отелей будет достаточно, стоимость проживания в них снизится.