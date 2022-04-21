Российских туристов в Турцию планирует отправлять авиакомпания Mavigok Aviation

Стали известны подробности создания уже второй турецкой авиакомпании, которая готовится в предстоящем летнем сезоне поставить чартеры между Россией и курортами республики. Перевозчик получит название MGA (Mavigok Aviation). Об этом сообщает портал Airporthaber.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, авиакомпания уже получила разрешение на регистрацию и осуществление полетов от Управления гражданской авиации Турции. Во флоте MGA пока насчитывается лишь четыре воздушных судна. В частности, два самолета Boeing 737-900 и столько же Boeing 777.

По информации издания, Mavigok Aviation связана с российским чартерным перевозчиком AZUR air и будет базироваться в аэропорту Антальи. «На первом этапе заявлены в основном рейсы в Россию, но в дальнейшем возможна экспансия на другие направления», – пояснили инсайдеры турецкому СМИ.

Тем не менее, источник в Турции сообщил TourDom.ru, что вся эта информация не означает скорое начало полетов. Компания с названием MGA существует в Анталье с 2010 года и занималась сначала обслуживанием самолетов UTair, летавших по заказу Anex Tour, а потом и его собственного перевозчика, Azur Air.