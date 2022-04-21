Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
50 минут назад

Российских туристов в Турцию планирует отправлять авиакомпания Mavigok Aviation

TourDom

Стали известны подробности создания уже второй турецкой авиакомпании, которая готовится в предстоящем летнем сезоне поставить чартеры между Россией и курортами республики. Перевозчик получит название MGA (Mavigok Aviation). Об этом сообщает портал Airporthaber.

Российских туристов в Турцию планирует отправлять авиакомпания Mavigok Aviation
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, авиакомпания уже получила разрешение на регистрацию и осуществление полетов от Управления гражданской авиации Турции. Во флоте MGA пока насчитывается лишь четыре воздушных судна. В частности, два самолета Boeing 737-900 и столько же Boeing 777.

По информации издания, Mavigok Aviation связана с российским чартерным перевозчиком AZUR air и будет базироваться в аэропорту Антальи. «На первом этапе заявлены в основном рейсы в Россию, но в дальнейшем возможна экспансия на другие направления», – пояснили инсайдеры турецкому СМИ.

Тем не менее, источник в Турции сообщил TourDom.ru, что вся эта информация не означает скорое начало полетов. Компания с названием MGA существует в Анталье с 2010 года и занималась сначала обслуживанием самолетов UTair, летавших по заказу Anex Tour, а потом и его собственного перевозчика, Azur Air.

Ранее стало известно, что в Турции в мае планирует приступить к работе перевозчик Southwind, который также создается под запросы туррынка РФ, а его бенефициаром считают Pegas Touristik.

Новости путешествий,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители