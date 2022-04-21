В Греции назвали дату отмены всех ограничений на въезд туристов

Власти Греции анонсировали отмену всех ограничений на въезд иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 мая. Дату смягчения коронавирусных мер назвали в минздраве республики, пишет The Independent.

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Согласно новым правилам, с начала туристического сезона путешественники вне зависимости от статуса вакцинации больше не должны сдавать ПЦР- или антиген-тест перед поездкой, а также проходить по прилете экспресс-исследование на COVID-19. Кроме того, отменятся требование об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и на открытом воздухе.