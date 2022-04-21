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1 час назад

Названа минимальная стоимость дачи с видом на море в Сочи

Lenta.ru

Минимальная стоимость дачи с видом на море в Сочи составляет 3,3 миллиона рублей, выяснил местный риелтор Кирилл Флутков. Экспертный материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названа минимальная стоимость дачи с видом на море в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалиста, всего весной 2022 года в Сочи выставлено на продажу 12,1 тысячи частных домов различного формата. При этом прямой вид на Черное море есть только в 11,5 процента предложений, или в 1,39 тысячи объектов.

Сейчас самый дешевый частный дом, который имеет прямой вид на море, оценивается в 3,3 миллиона рублей. Он расположен в Лазаревском районе. Площадь коттеджа — 65 квадратных метров, к нему подведено электричество, есть вода. Площадь придомового участка — всего пять соток. При этом участок располагается под незначительным уклоном.

Самый дорогой дом с прямым видом на море в Сочи предлагается за один миллиард рублей, выяснил Флутков. Названный бюджет позволит приобрести особняк площадью 600 квадратных метров, построенный на участке в семь соток.

«Часто бывает, что небольшой дом оформлен как хозпостройка без возможности прописки, — предупредил риелтор. — Кроме того, надо смотреть на мощности, выделенные на объект, и выделены ли они вообще. Иногда встречаются ситуации, когда вода, например, от соседа забирается».

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