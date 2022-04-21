Путешественники назвали лучшие места Хабаровского края

Путешественники в беседе с журналистами KP.RU назвали лучшие достопримечательности Хабаровского края и поделились полезными лайфхаками. В числе мест, которые советуют посетить россияне, оказались озеро Амут, Аксакинский перевал, горный хребет Хехцир и Сопка двух братьев, а также озеро лотосов и другие точки притяжения туристов.

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В издании отметили, что Хабаровский край уникален тем, что здесь можно любоваться и морскими, и горными пейзажами. Рассказывая о главных достопримечательностях, опытные путешественники посоветовали навестить окруженное захватывающим пейзажем высокогорное обвальное озеро Амут, которое когда-то образовалось из-за перегородившего реку оползня.

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Собеседники издания отмечают, что в эти края многие приезжают на ночевки, плавают на каяках и даже купаются. По словам путешественников, при планировании поездки стоит помнить о том, что в заповедной зоне свой микроклимат и даже в самый жаркий день здесь холодно, поэтому стоит взять в поездку теплые вещи.

В топе лучших мест для туристов оказался и Аксакинский перевал. Рассказывая об этом месте путешественники отметили непростой путь и вознаграждающий за усилия вид на реку Гур, который открывается со смотровой площадки. В это место тоже можно приехать с ночевкой или на пикник, а также посетить камень желаний, который, как верят местные, обладает магическими свойствами.

Горный хребет Хехцир также пользуется популярностью среди любителей путешествий благодаря необычным растениям, а также привлекающим альпинистов скалам Змеинка и Базальтовая, с которых открывается вид на Хабаровск и расположенные поблизости поселки. Кроме того, россиянам советуют побывать на Сопке двух братьев, которую многие местные жители считают самым живописным местом Хабаровского края.

В число обязательных к посещению мест региона собеседники KP.RU также включили Ванинский район края, где расположен самый большой морской порт, а также озеро лотосов в Галкино и Амурскую протоку.