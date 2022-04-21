Национальные парки Беларуси увеличили число зон отдыха

Национальные парки Беларуси увеличили количество зон для отдыха. Появились новые площадки и развлечения. Спрос на туризм по республике вырос и у россиян. В топе – Браславские озера, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Фото: Pixabay Pixabay

Четырехмесячный медвежонок Васька – самый младший обитатель сафари-парка. В этом году – это первый новый питомец. Большинство туристов приезжают посмотреть именно на него. Вокруг всегда толпы детей и взрослых. К такому вниманию любимец публики быстро привык. Новосела балуют и местные работники. Угощают яблоками, морковью, кашей с молоком. Для него выделили и просторный вольер. А рядом живут еще около 30 животных и птиц.

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«Больше всего у нас фазанов. Их порядка 25 особей. Дальше у нас за фазанами лисы. Также енот, волк и большой медведь бурый. Он у нас самый сторожил. 27 лет как он в неволе. Довольно потешный обитатель», – рассказал начальник вольерно-прудового хозяйства Национального парка «Браславские озера» Антон Пантелеенко.

Фототуры собирают целые компании путешественников. Самым терпеливым и удачливым в кадр попадают лань, косуля, олени, лоси и даже зубры. Они здесь в естественной среде обитания. Для зверей отвели больше тысячи гектаров. А для удобства туристов организовали пешие и веломаршруты. В этом году можно будет прокатиться и на квадроциклах.

«Довольно часто мы тут. Тут интересно, на самом деле. И вот сейчас второй раз мы выбрались. Еще собираемся летом. Хотим взять родственников, привезти сюда, показать», – поделился местный житель Николай Кирпиченко.

Расширили и гастрономическую карту. Теперь здесь еще больше местных даров: грибы, ягоды, рыба и дичь. Больше стало и туристических стоянок. Остановиться в палатках можно на 79 из них.

«Мы продаем путевки с января месяца. В онлайн-режиме бронируем стоянки и продаем путевки. На сегодня подано уже более 40% от всего лета, в том числе на июль за 50%», – рассказал генеральный директор Национального парка «Браславские озера» Михаил Чичко. А о рыбалке на Браславщине туристы слагают легенды. Здесь много рыбы: от карася до белого амура. А после реконструкции зоны отдыха доступен еще один водоем.

«У нас очищен пруд для платного любительского рыболовства. Будет закупаться рыба. Углубили пруд немножко. Уже можно запустить большое количество рыбы. Не такая будет большая плотность», – отметил начальник вольерно-прудового хозяйства Национального парка «Браславские озера» Антон Пантелеенко.

Всю информацию о Браславщине собрали в приложении. В мобильном помощнике – кафе, банки, медпункты и транспорт. Туристов в прошлом году было около 55 тысяч.

«Открытие, так сказать, послабление режима пересечения границ с Россией. Мы, конечно же, ожидаем, что те граждане России, которые посещали Беларусь, они снова вернутся к нам», – сказал консультант департамента гуманитарного сотрудничества и социальных проблем Исполкома СНГ Александр Дубковский.