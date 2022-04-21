Отельеры Крыма предложили запустить дополнительные вагоны СВ для проезда туристов на полуостров во время ограничения авиаперелетов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с приостановкой авиасообщения важным является вопрос перевозки пассажиров в Крым в курортный сезон. Это создает проблемы с бронированием, детским отдыхом. Достигнута договоренность о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов», — заявил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма рассказал о получении предложений от отелей категории четыре и пять звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ. По словам Аксенова, решение позволит выстроить удобную логистику для туристов и представителей индустрии.