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1 час назад

Отельеры Крыма предложили запустить для туристов дополнительные вагоны СВ

Lenta.ru

Отельеры Крыма предложили запустить дополнительные вагоны СВ для проезда туристов на полуостров во время ограничения авиаперелетов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Отельеры Крыма предложили запустить дополнительные вагоны СВ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В связи с приостановкой авиасообщения важным является вопрос перевозки пассажиров в Крым в курортный сезон. Это создает проблемы с бронированием, детским отдыхом. Достигнута договоренность о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов», — заявил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма рассказал о получении предложений от отелей категории четыре и пять звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ. По словам Аксенова, решение позволит выстроить удобную логистику для туристов и представителей индустрии.

Ранее в апреле россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым на майские праздники. Так, транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажу дополнительных мест на поезд «Таврия», кроме того, в начале мая будут организованы поезда в Крым из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,
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