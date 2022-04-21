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2 часа назад

Россиянам назвали доступные направления на майские праздники

Lenta.ru

Лидером по доступности отдыха на майские праздники стали туры по России. Рейтинг самых популярных направлений назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали доступные направления на майские праздники
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Так, средняя стоимость путевок на российские курорты с заездами в период майских праздников составила 53 тысячи рублей на двоих туристов. При этом отмечается, что конечная цена путешествия выходит чуть дороже, за счет самостоятельно приобретенных билетов или затрат на бензин. Наиболее продаваемыми направлениями предсказуемо стали Большой Сочи вместе с Красной Поляной, Казань, Санкт-Петербург, Геленджик, Московская область, Кавминводы, Калининград и Карелия.

На втором месте по ценовой доступности туры в Абхазию — их покупка в среднем обходится в 64 тысячи рублей. На третьем —Турция и Египет, стоимость турпакетов с заездом на майские праздники примерно одинаковая — около 170 тысяч рублей. Следом идет ОАЭ — 230 тысяч рублей, отдых на популярных курортах богачей, Мальдивах и Сейшелах, оценивается в 472 и 521 тысячу рублей соответственно.

Ранее в апреле из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что 42 процента россиян захотели провести предстоящие майские праздники на даче. При этом отправиться в поездку на Черноморское побережье Кавказа планируют лишь три процента респондентов, в Крым — два процента.

Новости путешествий,ВЦИОМ,Ассоциация туроператоров России,
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