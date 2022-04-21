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2 часа назад

Гостиницам пересмотрят мусорные нормативы

TourDomиещё 1

ФАС готовится пересмотреть методику расчета нормативов обращения с твердыми коммунальными отходами для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе и гостиниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо Федеральной службы.

Гостиницам пересмотрят мусорные нормативы
Фото: TourDomTourDom

Поводом для активизации антимонопольщиков стало обращение бизнес-объединения «Опора России». Организация указала на тот факт, что МСП в регионах при заключении договора с оператором имеют право выбрать способ расчета объема и массы отходов, в том числе за фактически оказанные услуги. Однако компании отказывают им в такой опции.

В ведомстве отметили, что решить проблему может унификация подхода к расчету нормативов обращения с ТКО на федеральном уровне.

По словам вице-президента организации Алексея Кожевникова, ситуацию наглядно иллюстрирует положение отелей Казани во время пандемии COVID-19. Несмотря на то что в 2020 году гостиницы столицы Татарстана фактически не работали и не принимали гостей, региональные коммунальщики все равно брали деньги со средств размещения за вывоз отходов по нормативу. В итоге в дело даже пришлось вмешаться местному отделению ФАС.

«Отели переплачивают за услугу от 30 до 50%. Это серьезные и необоснованные издержки для предпринимателей на ровном месте. Ситуацию надо менять», – заключил эксперт.

Новости путешествий,Алексей Кожевников,
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