Отдых в Сочи дорожает: в некоторых отелях до 30%

"По нашей информации, отели в Сочи на эти майские праздники подорожали в среднем на 13–14%, причем "три звезды" – на 6%, а "четверки" и "пятерки" – на 16-17%. Туристы покупают у нас именно отели, но есть еще и авиабилеты, которые год к году выросли в цене примерно на 20%", – цитируют "Известия" гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.