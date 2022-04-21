Отдых в Сочи дорожает: в некоторых отелях до 30%

Аренда гостиницы в Сочи на ближайшие майские праздники подорожала в интервале от 6% до 30% в зависимости от категории. Как объяснили представители туротрасли, это связано с перераспределением потока туристов, поскольку Сочи – единственный морской курорт юга России, куда сейчас можно прилететь на самолете, передает "Уралинформбюро".
"По нашей информации, отели в Сочи на эти майские праздники подорожали в среднем на 13–14%, причем "три звезды" – на 6%, а "четверки" и "пятерки" – на 16-17%. Туристы покупают у нас именно отели, но есть еще и авиабилеты, которые год к году выросли в цене примерно на 20%", – цитируют "Известия" гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
При этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в некоторых отелях Сочи подорожание достигло 30%. По его словам, подняли цены и в соседней Абхазии – порядка 20% по сравнению с 2021 годом.
Стоит напомнить, несколько аэропортов на юге и в центре России были закрыты после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.