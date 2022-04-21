Россиянка бюджетно отдохнула в Египте и возмутилась «жадностью»

Россиянка бюджетно отдохнула в Египте, заплатив за тур 62 тысячи рублей, и пожаловалась на жадность в местном ресторане. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, она полетела в отпуск спонтанно, купив путевку за два дня до отправления. По ее словам, эмоции от гостиницы испортил ресторан, в котором гости не могли накладывать себе еду самостоятельно, а персонал за раздачей не всегда разрешал взять вторую порцию.

«Невкусные супы, какая-то безвкусная, немного острая жижа, больше похожая на кисель. Чай и кофе подают только на завтрак, на обед и ужин — только алкоголь», — добавила читательница портала.

При этом сам отель туристке понравился. Она отметила ухоженную территорию с 22 бассейнами, аквапарком и спокойной атмосферой.

«Для меня это был идеальный, спокойный вариант отпуска, так как отдыхая в одиночестве, я немного побаивалась излишнего внимания со стороны мужчин — как персонала, так и отдыхающих», — подчеркнула девушка.

На пляж, по словам россиянки, необходимо добираться на автобусе, который не приходилось ждать дольше пары минут. Сам пляж был очень просторным, однако с каменистым дном. Любителям песчаного захода она порекомендовала посетить другие прибрежные районы — пляжи Санторини и Шарк-Бей.