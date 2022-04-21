В России стали чаще покупать билеты на поезда и автобусы на юг

Среди россиян возросло число бронирований ж/д и автобусных билетов в первом квартале 2022 года, сообщили "Газете.Ru" в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.

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Наиболее заметно увеличение спроса бронирований на этих видах транспорта в южные направления страны - Симферополь, Краснодар и Ставрополь.

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Как подчеркнули в компании, это может быть связано с закрытием аэропортов в некоторых южных городах. Так, в первом квартале 2021 года доля ж/д билетов среди покупок клиентов составляла 18,9%, тогда как в этом году показатель увеличился до 28,3%. Если смотреть по месяцам, то в январе билеты на поезда бронировали в 24,6% случаев, в феврале — в 22,6%, а в марте ― уже в 32,7%.

Что касается популярных направлений, то в период с 1 марта по 15 апреля первые места традиционно занимают столицы: 26,2% от всех ж/д билетов куплено в Москву и 10,6% — в Санкт-Петербург.

Далее идут южные города: 3,8% бронирований совершено в Краснодар, 3,7% — в Сочи, 2,5% — в Ростов-на-Дону. Кроме того, в список попал Симферополь с долей заказов 1,6% (спрос туда за год вырос более чем в два раза). В Краснодар оформлено на 58% больше заказов, чем за аналогичный период в прошлом году, в Ростов-на-Дону — на 56%, а в Сочи — на 23%.

Также в список популярных направлений весны вошли Нижний Новгород (1,8%), Екатеринбург (1,5%), Тюмень (1,4%) и Казань (1,4).

Кроме того, отмечается некоторый рост спроса на поездки на автобусах: в марте доля бронирований составила 29%, тогда как в феврале она была лишь 21%. Однако в январе показатель был 31,7%, поэтому яркого перераспределения спроса на автобусные направления пока не наблюдается.

По данным бронирований, совершенных клиентами OneTwoTrip с 1 марта, на автобусах чаще всего направлялись в Москву (15,7%), Санкт-Петербург (5,4%), Ростов-на-Дону (4,8%), Краснодар (2,7%), Казань (2,3%), Минск (2,1%), Красноярск (1,9%), Симферополь (1,7%), Уфу (1,6%) и Ставрополь (1,5%).