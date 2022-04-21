Почему Air India отменяет регулярные рейсы в Гонконг

Air India отменила полеты в Гонконг из-за ограничений, связанных с COVID-19, введенных властями Гонконга, и ограниченного спроса на этом направлении.
«Из-за ограничений, введенных властями Гонконга, и ограниченного спроса наши рейсы в Гонконг и обратно 19 и 23 апреля отменены», — написала Air India в соцсетях.
Сегодня туристы могут прибыть в Гонконг только в том случае, если у них есть отрицательный результат теста, проведенного за 48 часов до поездки. Такие правила установило правительство Гонконга.
Ранее в январе этого года Гонконг объявил о двухнедельном запрете на входящие рейсы из восьми стран, включая Индию, поскольку в мире продолжается рост заболеваемости «Омикроном». Запрет затронул также пассажиров из Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Пакистана, Филиппин и США, включая транзитников.
Еще одной причиной решения Air India о приостановке полетов стало скачкообразное изменение ситуации с COVID-19 внутри страны в последние дни.