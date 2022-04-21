Австралия снимает запреты на заход круизных лайнеров в порты

Запрет на обслуживание иностранных круизных лайнеров был введен в Австралии в марте 2020 года. На судне Ruby Princess, пришвартовавшемся в Сиднее, оказались пассажиры, зараженные COVID-19. По оценкам, отказ от круизов обошелся австралийской экономике в 7,4 миллиарда долларов США.

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После снятия федерального запрета администрация каждого австралийского штата будут самостоятельно определять сроки открытия портов. Теперь. Меры безопасности включают требования к вакцинации для членов экипажа и пассажиров старше 12 лет, протоколы тестирования и масочный режим.

P&O Cruises Australia Pacific Explorer станет одним из первых судов, пришвартовавшихся в гавани Сиднея. Лайнер отправится в первый после пандемии рейс в конце мая.

По официальным данным, в 2017 и 2018 годах Сидней посетили 1,6 миллиона круизных пассажиров. В туротрасли выражают опасение, что несмотря на отложенный спрос на круизы, пока не ясно, как долго у потенциальных туристов продержится страх перед угрозой заразиться на борту.