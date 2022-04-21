Турция ожидает приезда 3,5 млн туристов из России летом

Турецкие власти ожидают, что в летний сезон в страну приедут 3,5 млн российских туристов. Количество авиарейсов из будет увеличено, пишет РИА «Новости».

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что изначально ожидалось, что в страну приедут семь млн россиян, но из-за «известной ситуации» прогноз сократился в два раза.

По словам Чавушоглу, чтобы уменьшить трудности с полетами, «Турецкие авиалинии» постараются увеличить количество рейсов, а также планируется рост числа чартерных рейсов.