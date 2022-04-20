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1 час назад

Ростуризм заявил, около 700 тыс. туристов сможет отдохнуть на круизах в РФ в 2022 году

ТАСС

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Круизный турпоток по России в 2022 году может составить около 700 тыс. туристов, сообщила журналистам в среду руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Около 700 тысяч россиян сможет отдохнуть на круизах в 2022 году
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Туристический поток на круизах ограничен емкостью и количеством круизных судов, теплоходов. Мы рассчитываем, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать и около 700 тыс. туристов сможет отдохнуть на круизах", - сказала Догузова.

Она отметила, что круизы становятся более популярными среди молодых людей. Также круизные путешествия чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха.

20 апреля руководитель Ростуризма в рамках рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию 2022 года в России. Церемония прошла на центральной палубе теплохода "Александр Невский", который 21 апреля отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.

На теплоходе также прошла презентация новых предложений и лучших продуктов круизного сезона 2022 года. Руководители круизных компаний со всей страны рассказали о модернизации речной инфраструктуры, о турпотоке за 2021 год и о новых маршрутах.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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