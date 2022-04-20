Около 700 тысяч россиян сможет отдохнуть на круизах в 2022 году

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Круизный турпоток по России в 2022 году может составить около 700 тыс. туристов, сообщила журналистам в среду руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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"Туристический поток на круизах ограничен емкостью и количеством круизных судов, теплоходов. Мы рассчитываем, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать и около 700 тыс. туристов сможет отдохнуть на круизах", - сказала Догузова.

Она отметила, что круизы становятся более популярными среди молодых людей. Также круизные путешествия чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха.

20 апреля руководитель Ростуризма в рамках рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию 2022 года в России. Церемония прошла на центральной палубе теплохода "Александр Невский", который 21 апреля отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.