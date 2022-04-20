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2 часа назад

В России назвали условия для успешного развития внутреннего туризма

Lenta.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал главные условия для успешного развития внутреннего туризма в текущей ситуации. Его слова приводит News.ru.

В России назвали условия для успешного развития внутреннего туризма
Фото: Фото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.comФото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.com

По его словам, сейчас индустрия нуждается в диверсификации продукта — большая часть россиян предпочитает отдыхать на черноморском побережье, при этом Балтика и Тихоокеанский регион востребованы гораздо в меньшей степени.

«У нас [ресурсов] более чем достаточно, но нужно их упаковать в ликвидные продукты и представить на рынок», — заявил Барзыкин.

В качестве ключевых проблем эксперт также выделил транспортную и финансовую доступность регионов. По его мнению, внутренний туризм может стать подходящей отраслью для государственно-частного партнерства, поскольку в одиночку бизнес с этой задачей не справится.

Ранее в апреле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма и предсказал десятикратный потенциал для его развития. По его словам, в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны.

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