Число посетителей курорта Архыз в КЧР за горнолыжный сезон выросло на 9%

ЧЕРКЕССК, 20 апреля. /ТАСС/. Курорт Архыз в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) за горнолыжный сезон посетили более 600 тыс. туристов, что почти на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии официально завершил горнолыжный сезон. Он продлился с 4 декабря по 17 апреля. Несмотря на то, что горнолыжный год получился на две недели короче по сравнению с прошлым сезоном, "Архыз" вновь принял рекордное число гостей. На курорт приехали 616 тыс. человек, что выше прошлогодних показателей на 9%", - рассказали в пресс-службе.

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С момента открытия курорт под управлением Минэкономразвития РФ стабильно показывает средний ежегодный прирост турпотока на 25%. Всю зиму наполняемость отелей "Архыза" была близка к полной. Пиковая загрузка трасс традиционно пришлась на новогодние каникулы, когда канатными дорогами пользовались до 9 тыс. человек в день.

"В следующем зимнем сезоне курорт готов принять еще больше гостей: если к началу года в туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работало девять гостиниц на 1 500 мест, в ближайшее время мест станет почти на 60% больше, как в коттеджных поселках, так и в более доступных трехзвездочных гостиницах", - рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, его слова приводит пресс-служба.

Весь сезон для гостей работали 27 км горнолыжных трасс разных уровней сложности и 8 канатных дорог. По окончании сезона все подъемники перед летом проходят регламентное обслуживание, работы продлятся до 29 апреля включительно. С 30 апреля канатная дорога Млечный путь начнет работать в прогулочном режиме, исключением станут выходные 23 и 24 апреля, когда Млечный путь будет открыт для прогулки на высоту 2 240 м.

В майские каникулы Архыз перейдет в летний режим работы, будут доступны пешие, конные и автомобильные маршруты в горы, полеты на парапланах, программы оздоровления при отелях, экскурсии.

О курорте

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.