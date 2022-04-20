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2 часа назад

Туроператоры оценили новый курорт в Сочи

Мария Каткова

Туроператоры рассказали о перспективах бальнеологического всесезонного курорта "Долина Васта", который планируют построить в Сочи к 2029 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новый курорт будет размещен на Красной поляне, недалеко от "Розы Хутор", на территории сочинского национального парка.

Эксперты Национального туроператора АЛЕАН высказались, что создание нового горного курорта поможет уменьшить цены на подъемники и проживание на "Розе Хутор". Директор по стратегическому развитию туроператора "Мультитур" Маргарита Назарова согласилась, что новый курорт позволит увеличить количество трасс для катания.

Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заявил, что востребованность курорта будет зависеть от экономической ситуации в России и мире, а также от ценовой политики, которую выберет курорт.

Ранее сообщалось, что в Сочи выпал желто-оранжевый снег.

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