Турки не смогут попасть на майские праздники в Сочи и Ростов

Полеты в ряд стран из Турции приостанавливают и отменяют, под ограничения попали и южные города России. Об этом сообщила авиакомпания Turkish Airlines в соцсетях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Рейсы отменены в Ростов-на-Дону и Сочи, а также в обратном направлении»,

– следует из сообщения.

Ограничения продлятся до 31 мая включительно. Ранее Turkish Airlines уже останавливала полеты в направлении Сочи. Под запрет также попал Екатеринбург, города на Украине и в Беларуси. Первые ограничения были связаны со спецоперацией.