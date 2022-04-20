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2 часа назад

Турки не смогут попасть на майские праздники в Сочи и Ростов

РИА "ФедералПресс"

Полеты в ряд стран из Турции приостанавливают и отменяют, под ограничения попали и южные города России. Об этом сообщила авиакомпания Turkish Airlines в соцсетях.

Турки не смогут попасть на майские праздники в Сочи и Ростов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Рейсы отменены в Ростов-на-Дону и Сочи, а также в обратном направлении»,

– следует из сообщения.

Ограничения продлятся до 31 мая включительно. Ранее Turkish Airlines уже останавливала полеты в направлении Сочи. Под запрет также попал Екатеринбург, города на Украине и в Беларуси. Первые ограничения были связаны со спецоперацией.

В апреле стало известно, что для российских туристов появится в Турции отдельная авиакомпания Southwind, которая будет осуществлять перелеты на лайнерах Airbus.

Новости путешествий,Turkish Airlines,
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