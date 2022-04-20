Сплав по горной реке и белый дом: куда поехать на майские в Сибири

Традиционно в первых числах мая многие ехали отдыхать в южные регионы страны. Сегодня сделать это сложнее, потому что аэропорты ЮФО и СКФО закрыты. Однако в России есть еще множество интересных и недооцененных туристических мест. О том, куда можно отправиться на майские праздники в Сибири, чтобы набраться незабываемых впечатлений, – в материале «ФедералПресс».

Фото: Russian Look / globallookpress.com Russian Look / globallookpress.com

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Отечественные курорты и раньше пользовались спросом среди россиян, а с нынешнего года особую популярность получили сити-туры. Помимо предложений от туроператоров, есть и другой проверенный способ организации отдыха – сесть на автомобиль или поезд и поехать по интересным местам самостоятельно.

«Сибирь всегда была интересна нашим туристам своей многогранностью. Здесь можно посетить заповедные места и при этом с комфортом провести время. В первую очередь мы ждем гостей в Новосибирске – это основной транспортный узел Сибири. Если позволяет время, можно проехать в соседние регионы, где каждый может найти уникальные места для отдыха. Сейчас туристы предпочитают путешествие на автомобиле. Это удобно. Можно продумать собственный маршрут», – прокомментировал председатель некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрий Микитченко.

Место силы

В майские праздники любители экстрима в основном отправляются на Алтай. Местная природа не оставляет равнодушными даже тех, кто объездил весь мир. Заснеженные горы, быстрые реки с ледяной водой и пьянящий воздух, – пожалуй, основное, зачем сюда следует ехать. Многие туристы хотят посетить места силы и зарядиться энергией. Одно из наиболее популярных развлечений – сплав по реке Катунь – самой крупной в Горном Алтае, которая берет исток на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря, у ледника Геблера. В зависимости от сезона, «хозяйка» (так переводится Катунь с местного языка. – Прим. ред.) меняет свой цвет: в мае становится молочной, а к осени – бирюзовой. Купаться возможно только в заводях, да и то – под контролем. Русло реки идеально подходит для водных походов на рафтах и катамаранах. На берегах расположено огромное количество туристических комплексов, баз отдыха, стоянок, отелей, усадеб, кемпингов.

Туризм

Как добраться: до реки Катунь можно доехать как самостоятельно, так и отправиться в путешествие вместе с туристической группой. Если вы на машине, то добраться можно из Горно-Алтайска. От Новосибирска до столицы Республики Алтай курсируют самолет и автобус.

Край света и Чертов мост

Любители приключений и неизвестных маршрутов оценят отроги Коргонского хребта в Чарышском районе Алтайского края. Это земля пастухов, здесь не встретишь толпы туристов. Однако, несмотря на отдаленность от цивилизации, маршрут подойдет для новичков. Коргонский хребет – это сложная взаимосвязь гребней и отрогов с перепадами высот от 2 до 2,5 тысячи метров.

Хребет

Крутые склоны хребта расчленены долинами рек Коргон, Кумир, Красноярка, Кутерген, которые являются левыми притоками реки Чарыш. По склонам до определенных высот растут темнохвойные леса с участками лиственных деревьев. В верховьях реки Большой Кайсын можно остановиться на Рыбном озере и порыбачить. На левом берегу Коргон расположено урочище Чертов мост – это узкий каньонообразный участок долины реки Коргон с живописными скалами, знаменитой Коргонской камнеломней, откуда в 19 веке на Колыванскую шлифовальную фабрику везли яшмовые глыбы благороднейших оттенков, а также старым деревянным мостом через реку.

Как добраться: изначально необходимо доехать до Барнаула, а далее – до села Чарышское, здесь можно воспользоваться автотранспортом. Ходят автобусы. По пути следования из Барнаула вы проедете следующие населенные пункты: Калманка – Алейск – Усть-Калманка – Чарышское.

Белый дом и Долина марсиан

В преддверии майских праздников альпинисты и заядлые туристы продумывают маршрут в Республику Алтай. Помимо удивительного цветения маральника, который окрашивает холмы и долины в фиолетовый цвет, многих путешественников привлекает одна из ключевых вершин Северо-Чуйского хребта – гора Актру, что в переводе с алтайского языка означает «белый дом». Склоны горы покрыты ледниками, из которых берет начало река с одноименным названием. Ее высшая точка находится на отметке 4044 метра. В майские праздники еще с советских времен долина привлекает любителей восхождений. Альпинисты разбирают здесь базовый лагерь.

Актру

Для путешествия на Алтай не нужно быть мастером спорта, рассказал председатель Федерации скалолазания Омской области Игорь Зданович.

«В палаточном лагере можно встретить спортсменов и любителей из Томска, Новосибирска, Кузбасса и, конечно же, из Омска. Здесь немало маршрутов: от простых – на гору Учитель или Голубое озеро – до категорийных. В этом году мы снова отправляемся туда», – сообщил Игорь Зданович.

При желании можно отправиться в Марсианскую долину недалеко от села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Это рай для фотографов и любителей геологии. Здесь можно наблюдать за пейзажем из красно-коричневых слоев. Это древние глины с примесью песчаника и известняка.

Марсианская долина

Как добраться: до долины Актру можно доехать несколькими способами. На автобусе или автомобиле – до поселка Курай, а далее преодолеть довольно длительный маршрут пешком или на машине высокой проходимости. До Марсианских гор самостоятельно можно добраться только на автомобиле, двигаясь по Чуйскому тракту. Если предпочитаете передвигаться поездом, планируйте маршрут от Бийска.

Туимский провал подойдет тем, кто коллекционирует необычные маршруты. В начале 50-х годов это был рудник по добыче меди и молибдена, но по мере выработки его запасов верхняя часть горы стала оседать, а шахта обваливаться. Теперь это место представляет собой гигантский кратер внутри скалы и по форме напоминает бутылку без горлышка или чашку с высокими отвесными стенками. На сегодня провал является едва ли не самой популярной туристической локацией в Ширинском районе и местом притяжения экстремалов. Любители пощекотать нервы прыгают в пропасть с тарзанки, погружаются на дно и занимаются бейсджампингом.

В 1996 Юрий Сенкевич снял о провале сюжет для популярной телепрограммы «Клуб путешественников», а позднее это место стало фоном для съемок эпизода телеигры «Фактор страха»

Как добраться: до достопримечательности можно доехать на авто или такси. От поселка Жемчужный по указателям нужно добраться до поселка Туим вдоль железной дороги. Проехав поселок, следует свернуть налево на проселочную дорогу, которая ведет к полуразрушенному рудоперерабатывающему заводу. Дорога заканчивается у ограды с калиткой. За посещение парка, как и за то, чтобы спуститься в шахты, придется заплатить.

Падение с высоты

В Красноярском крае есть свое сокровище – Кинзелюкский водопад, один из самых высоких в России. Название происходит от диалектного «белки» – «вершины гор, покрытые снегом». Высота его составляет около 328 метров, а высота свободного падения – 90 метров. Располагается объект в Восточных Саянах, на востоке Курагинского района Красноярского края, близ границы с Иркутской областью. На его правом побережье можно увидеть Медвежье озеро, при этом левый берег украшен двумя острогами Кинзелюкского хребта, напоминающими по форме подкову. Живописный вид окружающего ландшафта притягивает множество туристов.

Водопад

Как добраться: сначала надо доехать до Красноярска, далее на автобусе – до поселка Степановка, потом на внедорожнике – в базовый лагерь «Летний Агул», затем на моторной лодке по речке Агул доплыть до водопада.

Природный амфитеатр

Если время не позволяет далеко уехать, то можно прогуляться по достопримечательностям сибирской столицы. В пригороде Новосибирской области есть немало интересных мест. К примеру, Шипуновский мраморный карьер, расположенный на левом берегу реки Бердь. Он представляет собой большой Т-образный, уходящий вглубь амфитеатр с высотой ступеней около метра.