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1 час назад

В России открылся круизный сезон

Lenta.ru

Открытие круизного сезона в России состоится 20 апреля в Волгограде на борту теплохода «Александр Невский». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В России открылся круизный сезон
Фото: lenta.rulenta.ru

Так, круизный сезон продлится до начала октября. В этом году российские компании предлагают на выбор более 700 круизов по 150 разным маршрутам с отправлением из 21 города. Ожидается, что популярность такого вида отдыха вырастет на 30 процентов.

«Это удобно, комфортно и доступно, поскольку предложения ориентированы на любой вкус и кошелек. Туристы могут соединить культурно-познавательные, активные и экспедиционные форматы отдыха, то есть и эко-, и этно-, и гастротуризм в одной поездке», — пояснили в пресс-релизе.

В тройку городов-лидеров, из которых стартует больше всего круизных туров, входят Москва (208 маршрутов), Санкт-Петербург (76 маршрутов) и Нижний Новгород (84 маршрута). Среди морских круизов наиболее популярны маршруты по Черному морю (СочиНовороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи) и Азовскому морю (Ростов-на-Дону — Анапа — посещение и Азовского, и Черного морей).

Ранее стало известно, что сразу два железнодорожных круиза стартуют 30 апреля из Москвы на Северный Кавказ. Новые семидневные маршруты позволят увидеть Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан и Ставрополье, где туристам предложат многочисленные экскурсии и интерактивы.

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