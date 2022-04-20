Российские туристы смогут по-новому добраться до Кипра

Специалисты отмечают, что перелет обойдется от 6,3 до 8,5 тысячи рублей в мае. Однако путешественникам необходимо будет купить билет до Каира, который будет стоить значительно дороже. Кроме того, чтобы совершить пересадку, придется провести полдня в Каире. Это связано с тем, что рейсы из России прилетают в город ночью, а самолет в Ларнаку отправляется в 14:00.