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1 час назад

Российские туристы смогут по-новому добраться до Кипра

Мария Каткова

Россиянам рассказали о новом способе добраться до Кипра. Об этом сообщает портал TourDom.

Российские туристы смогут по-новому добраться до Кипра
Фото: PixabayPixabay

Аавиакомпания Cyprus Airways с 30 апреля запустит рейсы между Каиром и Ларнакой. Из-за закрытия неба Европы для российских самолетов, этот способ поможет туристом добраться до средиземноморского курорта.

Специалисты отмечают, что перелет обойдется от 6,3 до 8,5 тысячи рублей в мае. Однако путешественникам необходимо будет купить билет до Каира, который будет стоить значительно дороже. Кроме того, чтобы совершить пересадку, придется провести полдня в Каире. Это связано с тем, что рейсы из России прилетают в город ночью, а самолет в Ларнаку отправляется в 14:00.

Также в качестве альтернативы можно рассмотреть пересадки в другие города: Бахрейн и Дубай.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как повысятся цены на авиабилеты.

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