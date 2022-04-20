Российские туристы смогут по-новому добраться до Кипра

Россиянам рассказали о новом способе добраться до Кипра. Об этом сообщает портал TourDom.
Аавиакомпания Cyprus Airways с 30 апреля запустит рейсы между Каиром и Ларнакой. Из-за закрытия неба Европы для российских самолетов, этот способ поможет туристом добраться до средиземноморского курорта.
Специалисты отмечают, что перелет обойдется от 6,3 до 8,5 тысячи рублей в мае. Однако путешественникам необходимо будет купить билет до Каира, который будет стоить значительно дороже. Кроме того, чтобы совершить пересадку, придется провести полдня в Каире. Это связано с тем, что рейсы из России прилетают в город ночью, а самолет в Ларнаку отправляется в 14:00.
Также в качестве альтернативы можно рассмотреть пересадки в другие города: Бахрейн и Дубай.
Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как повысятся цены на авиабилеты.