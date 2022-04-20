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29 минут назад

Популярная латиноамериканская страна разрешила въезд непривитым туристам

Lenta.ru

Правительство Парагвая разрешило въезд в страну непривитым от коронавируса путешественникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения латиноамериканской республики.

Еще одна страна разрешила въезд непривитым туристам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Власти популярной страны смягчили требования к иностранным туристам, позволив в случае отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19 предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета. Отмечается, что ранее у желающих въехать в Парагвай не было возможности заменить документ об иммунизации.

В понедельник, 18 апреля, правительство страны объявило об отмене действия режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. С начала пандемии в Парагвае было выявлено почти 650 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 18,7 тысячи человек. В настоящее время в стране полностью вакцинированы почти 50 процентов жителей.

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