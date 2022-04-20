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1 час назад

Сочи удивил туристов желто-оранжевым снегом

TourDom

В социальных сетях жители Сочи и туристы делятся фотографиями необычного природного явления. Снег в горах на курортах Красной поляны окрасился в желто-оранжевый цвет.

Сочи удивил туристов желто-оранжевым снегом
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«У нас дождик шел, все покрылось красноватым - желтоватым песком», - пишет один из пользователей в уже запрещенной на территории РФ соцсети.

В комментариях к посту многие жители города отмечают, что не ожидали такой сюрприз от погоды. С одной стороны - это отличная возможность сделать интересные фотографии, а с другой - город буквально за несколько часов покрылся пылью и грязью.

Впрочем, местные жители нисколько не удивлены необычному окрасу снега и отметили, что подобное можно наблюдать на курорте практически каждый год.

Эту информацию подтвердили и синоптики. Эксперты рассказали, что в регион пришел песчаный дождь с территории Северной Африки. Такие осадки характерны для летнего сезона, однако в этом году природное явление появилось уже в апреле.

«В целом, ничего экстремального в песчаном дожде нет, это часть жизни нашего региона», - пояснила член сочинского отделения РГО Юлия Набережная и добавила, что аналогичная ситуация сложилась в Краснодаре и Горячем Ключе.

Отметим, сейчас в Сочи снова идет дождь, столбик термометра поднялся лишь до 10 градусов. Однако в ближайшие дни погода улучшится - ливни прекратятся, а воздух прогреется до 19 градусов.

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