Две соседние страны захотели запустить прямые туры в Крым

Белоруссия и Армения захотели запустить автобусные туры и прямые чартерные рейсы в Крым. Такую инициативу обсудили представители туристических ведомств двух соседних стран в ходе видеомоста «Крым — Армения — Беларусь: пути взаимного сотрудничества», об этом пишет РИА Новости.

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Как заявил председатель правления республиканского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый, в Крыму уже давно сложилась практика автобусных экскурсионных путешествий. Эксперт считает, что у Белоруссии есть потенциал к развитию подобных туров.

«В силу транспортного логистического расположения у нас хорошие транспортные парки, большой коллектив гидов. Думаю, здесь нужна совместная инициатива, нужно выносить ее даже на федеральный уровень», — добавил Гулый.

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян, в свою очередь, отметил, что благодаря большому количеству туристических направлений и широкому спектру санаторно-курортных услуг отдых в Крыму востребован среди граждан республики. При этом единственной сложностью он назвал логистику сообщения с полуостровом.