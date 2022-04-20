Легендарный отель Beverly Hills отмечает свой 110-летий юбилей

Отель Beverly Hills открылся в 1912 году, еще до основания самого Беверли-Хиллз — город вырос как раз вокруг этого гламурного отеля. По сей день культовый отель остается в центре звездного сообщества Беверли-Хиллз, и весь 2022 год он посвящает празднованию 110-летия своего наследия не только как первой официальной достопримечательности региона и второго дома голливудских селебрити, но и как образец гостеприимства для будущих поколений.

В честь своего юбилея отель в течение всего года будет проводить специальные мероприятия для гостей и для местных жителей.

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Признание в любви

Отель просит гостей написать свое признательное письмо отелю Beverly Hills на юбилейном фирменном бланке. Письма будут выставлены на всеобщее обозрение в мае, а затем их сдадут в архив как частицу богатой истории отеля.

Салат Маккарти за 1912 долларов

Самым знаменитым блюдом отеля Beverly Hills является салат Маккарти, названный в честь частого гостя и игрока в поло Нила Маккарти. Он был капитаном местной команды по поло в 1940-х годах. Однажды в Polo Lounge он попросил довольно странный набор ингредиентов, и на свет появился его фирменный салат. Рецепт оставался нетронутым на протяжении десятилетий. Каждую неделю в ресторанах отеля продается около 600 салатов McCarthy.

Гости, обедающие в Polo Lounge с июня по декабрь, получат возможность продегустировать традиционный салат McCarthy «всего» за 1 912 долларов, стоимость посвящена году открытия отеля. Официанты прибудут к столу в белых перчатках, а салат будет украшен хлопьями сусального золота, омарами, икрой и дополнен бутылкой Dom Peìrignon. Блюдо подадут в памятной тарелке, изготовленной мастерами французского фарфора. Гости затем смогут забрать ее домой. Часть вырученных средств пойдет в фонд охраны природы Лос-Анджелеса.

Юбилейные напитки в Polo Lounge

Отель предлагает попробовать один из следующих эксклюзивных коктейлей:

Mary Pickford — ром, ананасовый сок, люксардо мараскино, гренадин;

The Rat Pack — виски, драмбуи, крем-де-Виолетта, лимон;

Elizabeth’s Chocolate Martini — ванильная водка, годива, какао;

Pink Lady — джин, Сен-Жермен, клубника, лимон;

Grapefruit Soda грейпфрутовая содовая;

The Trailblazer (Первопроходец) — мартини с оливками и луком

Коктейли будут подавать в Polo Lounge и Cabana Cafe с 12 мая по 31 октября.

Маникюр и дизайн ногтей в Беверли-Хиллз

Спа-отель Beverly Hills недавно представил комплекс процедур для маникюра в своей фирменной эстетике — от розовых и белых полосок до принта в виде банановых листьев. Гости могут побаловать себя 60-минутным маникюром в Беверли-Хиллз, за которым последует индивидуальный дизайн ногтей одним из опытных специалистов.

Летняя серия фильмов

Этим летом отель представляет серию фильмов, снятых в Beverly Hills на протяжении всей его истории. Среди них: «Отряд Беверли-Хиллз», «Отель Калифорния», «Полицейский из Беверли-Хиллз» и многие другие. Гости смогут наслаждаться прекрасным видом на пальмы, потягивая крафтовые коктейли и дегустируя высококлассные блюда. Можно арендовать шатер у бассейна, рассчитанный на шесть человек.

Даты сеансов: четверг, 2 июня; четверг, 7 июля; четверг, 4 августа.

Гости и местные жители смогут увидеть множество изображений Элизабет Тейлор, сфотографированных Бертом Стерном на выставке в вестибюле отеля Beverly Hills с 1 августа по 30 сентября. Комиссионные отеля от выставки пойдут в Фонд Элизабет Тейлор.