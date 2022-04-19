Туристов вывозят по безопасному коридору из заблокированного Мачу-Пикчу

Город инков в блокаде. В Перу протестующие перекрыли дороги к одной из главных достопримечательностей страны Мачу-Пикчу. Невольными заложниками ситуации стали многочисленные туристы, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

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Голод гонит перуанских бедняков на забастовки. Цитадель инков Мачу-Пикчу в блокаде. Железная дорога перекрыта, автомобильные трассы тоже. Туристические автобусы на холостом ходу – жгут бензин на обочине. Протестующие стоят с плакатами и требуют остановить повышение цен на продукты. В марте резкое повышение инфляции опустошило кошельки всего населения. Рекордный рост за 26 лет.

Застрявшим у достопримечательности туристам помогают полицейские. Вывозят людей с большим трудом по безопасному коридору. Но только тех, которым нужно вылетать домой. Остальным, кто только приехал, объясняют, что экскурсии не будет. В самом Перу на фоне дороговизны набирает популярность покупка еды вскладчину, как в коммунах. Для «общего котла» женщины закупаются на рынках, берут самые дешевые продукты и готовят еду на костре. Газа хватает на два-три дня. Цены на него тоже уже не по карману. Люди вынуждены объединяться, в противном случае семью не прокормить.

«Сейчас все очень дорого. Цены на продукты выросли. Это все правительство виновато, для нас это нехорошо», – говорит местный житель Жаклин Маршеран.