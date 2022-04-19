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1 час назад

Туристов вывозят по безопасному коридору из заблокированного митингующими Мачу-Пикчу

Мир24

Город инков в блокаде. В Перу протестующие перекрыли дороги к одной из главных достопримечательностей страны Мачу-Пикчу. Невольными заложниками ситуации стали многочисленные туристы, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Туристов вывозят по безопасному коридору из заблокированного Мачу-Пикчу
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Голод гонит перуанских бедняков на забастовки. Цитадель инков Мачу-Пикчу в блокаде. Железная дорога перекрыта, автомобильные трассы тоже. Туристические автобусы на холостом ходу – жгут бензин на обочине. Протестующие стоят с плакатами и требуют остановить повышение цен на продукты. В марте резкое повышение инфляции опустошило кошельки всего населения. Рекордный рост за 26 лет.

Застрявшим у достопримечательности туристам помогают полицейские. Вывозят людей с большим трудом по безопасному коридору. Но только тех, которым нужно вылетать домой. Остальным, кто только приехал, объясняют, что экскурсии не будет. В самом Перу на фоне дороговизны набирает популярность покупка еды вскладчину, как в коммунах. Для «общего котла» женщины закупаются на рынках, берут самые дешевые продукты и готовят еду на костре. Газа хватает на два-три дня. Цены на него тоже уже не по карману. Люди вынуждены объединяться, в противном случае семью не прокормить.

«Сейчас все очень дорого. Цены на продукты выросли. Это все правительство виновато, для нас это нехорошо», – говорит местный житель Жаклин Маршеран.

Протесты охватили всю территорию Перу 28 марта. Демонстранты жгли покрышки. Водители грузовиков перекрывали трассы. Люди требуют отставки президента Педро Костильо. Также перуанцы требуют остановить рост цен. За чертой бедности – треть населения страны. Это заставляет людей выходить на улицы. Во время беспорядков 9 человек погибли, 11 получили ранения. Власти ввели чрезвычайное положение на месяц, а также комендантский час в столице Лиме.

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