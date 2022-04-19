Россиянам дали совет для экономии при подготовке к путешествиям

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как сэкономить при подготовке к путешествиям. Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Эксперт уточнил, что на сегодняшний день большинство желающих отдохнуть россиян летят на юг России.

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"И тогда, в пандемию, когда были отменены вылеты, и сейчас основная масса летят на черноморское побережье, на юг России. С той лишь особенностью, что в настоящее время до мая по 11 аэропортам приостановлены вылеты. Доступны Сочи и Минводы. Соответственно, больше всего люди выбирают Сочи, что подтверждают данные по бронированиям и продажам туров. По всем показателям впереди", – отметил Барзыкин.

Также, по словам специалиста, российские путешественники выбирают для поездок Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Сергиев Посад и Суздаль. При этом в настоящее время фиксируется рост спроса на качественные туристические услуги, в частности, на отели не ниже четырех звезд, прямые рейсы до места отдыха и разнообразную программу развлечений.

"Есть еще субсидированные маршруты, начиная от Калининграда и заканчивая Северным Кавказом, Сахалином и Камчаткой. Тоже довольно популярные направления. С июня можно на них бронироваться и почти половину стоимости тура сэкономить", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что сэкономить можно в случае бронирования жилья и покупки билетов на транспорт заранее.

"Главный совет, который бы я дал, чтобы сэкономить средства в путешествии – не читайте газет. Нужно по факту заходить в онлайн-сервисы, смотреть основные предложения операторов и выбирать. А не ориентироваться на инфо-шум", – порекомендовал специалист.

Он отметил, что лучше всего сориентироваться помогут туроператоры: специалисты отрасли подберут лучший тур и организуют перелет, при этом цена на все это будет почти на 20% ниже, чем при самостоятельном бронировании. Барзыкин пояснил, что самостоятельно организованные поездки предполагают полную ответственность за самого себя.

"Перепроверяйте средства размещения, которые вы бронируете, потому что и клоны есть, и обман бывает. Здесь аккуратнее надо подходить к этому вопросу", – посоветовал эксперт.

Он отметил, что, если путешественник решил остановиться на самостоятельно организованном путешествии, в качестве места размещения следует выбирать съемное жилье. Вице-президент РСТ объяснил, что размещение у частников не только дешевле, но и интереснее.

"Конечно, сразу получаешь дополнительные услуги в виде национального колорита и гостеприимства, но при всем этом не лишним будет перепроверить на порталах отзывы, потому что бывает по-разному. Могут ожидания не сбыться", – отметил Барзыкин.

Ранее стало известно, что Сочи попал в тройку самых популярных курортов по числу бронирований на майские праздники. По данным Ростуризма, среди лидеров также Крым и Кисловодск. Туроператоры отмечают, что благодаря программе кешбэка спрос на туры по стране вырос до 35% Уточняется, что в этом году туры по России с кешбэком приобрели почти 2,5 миллиона человек.